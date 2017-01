Dan Perjovschi expune la muzeul american Scottsdale

Dan Perjovschi se numără printre cei zece artişti contemporani din toată lumea invitaţi de Scottsdale Museum of Contemporary Art, din Statele Unite ale Americii, care îşi sărbătoreşte cea de-a 10-a aniversare, pentru realizarea proiectului expoziţional „Seriously Funny\". Potrivit Institutului Cultural Român din New York, alături de Dan Perjovschi, mai expun la Scottsdale Museum of Contemporary Art (SMoCA), în perioada 14 februarie - 24 mai, Kjellgren Alkire, Tamy Ben-Tor, Maurizio Cattelan, Alejandro Diaz, Christian Jankowski, Nina Kachadourian, Martin Kersels, Arlene Shechet şi Amy Sillman. Printre cei 10 artişti invitaţi se numără unele dintre cele mai cunoscute personalităţi din lumea artei contemporane, precum şi nou-veniţi, reprezentanţi ai mai multor arte vizuale - pictură, desene murale, ceramică, video, sculptură şi instalaţie. „Umorul ne ajută să înţelegem lumea. Seriously Funny reuneşte zece artişti dinamici care ne arată cum să rîdem de unele dintre cele mai complicate probleme ale vieţii, de la spiritualitate la identitate culturală. Această expoziţie ludică demonstrează că arta contemporană poate fi stimulantă şi distractivă în acelaşi timp. Prin umor putem ajunge la un spirit comunitar, explorînd comedia din condiţia umană\", potrivit galeriei americane.

Dan Perjovschi, născut în 1961, la Sibiu, este grafician, autor de performance şi ilustrator la „Revista 22”. Dan Perjovschi a decorat pereţi ai celebrelor muzee Tate Modern din Londra şi MoMa din New York şi a expus la Paris, Amsterdam, Edinburgh, Liverpool, Frankfurt, Berlin, Seul, Koln, Veneţia, Moscova. Expoziţiile lui Perjovschi sînt influenţate de istoria, tradiţiile şi cultura locului în care expune. Artistul a primit premiul George Maciunas, în 2004, precum şi Henkel CEE Prize for Contemporary Drawing, în 2002, la Viena. La începutul lui martie 2008, Dan Perjovschi a fost ales de MoMA (Muzeul de Artă Modernă din Manhattan) să reprezinte imaginea muzeului într-un număr din The New York Times. El a definit arta contemporană şi felul în care ea este prezentată în muzee cu ironia sa caracteristică: „Cubism, Impresionism, Abstract Expresionism, Modernism, Postmodernism, Cafeteria, Shop\".