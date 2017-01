Dan Perjovschi face „desene sociale” pe ferestrele muzeului american Nasher

Timp de cîteva zile înainte de deschiderea unei expoziţii la Muzeul de Artă Nasher al Universităţii Duke din SUA, Dan Perjovschi va desena pe ferestrele exterioare ale muzeului, în timp ce Lia Perjovschi va crea o instalaţie pe un perete interior. Retrospectiva „States of Mind: Dan and Lia Perjovschi\" - ce include picturi, sculpturi, desene, fotografii, creaţii video, instalaţii şi artă conceptuală din 1980 pînă în prezent - va fi deschisă între 23 august 2007 şi 6 ianuarie 2008.

În pregătirea vernisajului, cei doi artişti vor realiza cîteva lucrări la faţa locului. Începînd de luni, Dan Perjovschi îşi va face celebrele „desene sociale” pe ferestre, în timp ce Lia va instala un „Muzeu al Cunoaşterii\" pe un perete interior. Tot în această vară, Dan Perjovschi a desenat pe pereţii atriumului de la Muzeul de Artă Modernă din New York - MoMA, în cadrul primei sale expoziţii solo în America. Mulţimi de amatori de artă s-au adunat la MoMa timp de două săptămîni, în iunie, pentru a-l urmări pe artist satirizînd cu markerul negru subiecte legate de Uniunea Europeană, războiul din Irak sau încălzirea globală, după cum a relatat la momentul respectiv „The New York Times”. Desenele semnate de Dan Perjovschi sînt o reacţie la un context social sau politic, o formă de comentariu asupra unor subiecte actuale.

Curatorul retrospectivei multimedia „States of Mind\" este Kristine Stiles, profesor de artă contemporană la Universitatea Duke şi specialistă în lucrările soţilor Perjovschi. Expoziţia vine la zece ani după ce Duke a găzduit prima expoziţie a soţilor Perjovschi din Statele Unite. De asemenea, în 1997, cei doi au predat pentru un semestru la catedra de istorie a artei a universităţii.

La Muzeul de Artă Nasher va avea loc şi un simpozion cu titlul „Perspectives on Romanian Culture: Then and Now” (Perspective asupra culturii române: Atunci şi acum\"), pe 30 august.

Expoziţia va fi însoţită de un catalog de 238 de pagini cu aproape patru sute de ilustraţii color şi alb-negru, interviuri şi eseuri semnte de Kristine Stilles, Andrei Codrescu - scriitor de origine română şi comentator la National Public Radio şi Marius Babias - teoretician şi curator de expoziţii.