Dan Petrescu, posibil înlocuitor al lui Daum la naționala României

Dan Petrescu, antrenor care îşi încheie contractul cu Al Nasr la finalul sezonului, spune că a fost contactat de Federaţia Română de Fotbal pentru a prelua echipa naţională, care ocupă în prezent locul al patrulea în grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2018. „Toată lumea ştie că mai am contract până în luna iunie. Am fost întrebat dacă vreau să merg să antrenez echipa României, pentru că rezultatele din ultima vreme nu au fost prea bune, dar am răspuns că, pentru moment, prioritatea mea este Al Nasr”, a declarat Dan Petrescu, conform Gulf News.

Petrescu, în vârstă de 49 de ani, recunoaşte însă că nu ar refuza naţionala, în cazul în care nu îşi va prelungi contractul cu formaţia din Emiratele Arabe Unite. „Dacă Al Nasr mă vrea, rămân. Dacă nu, normal că voi fi interesat, pentru că sunt antrenor şi vreau să îmi fac meseria. Nu vreau să stau acasă”, a precizat Petrescu.

România, al cărei selecționer este acum germanul Christoph Daum, a acumulat şase puncte în cele cinci meciuri disputate în preliminariile Campionatului Mondial din 2018 şi ocupă locul al patrulea în Grupa E, la şapte puncte de liderul Danemarca. Preluată de tehnicianul român în octombrie 2016, Al Nasr ocupă locul al şaselea în campionatul Emiratelor Arabe Unite, cu 32 de puncte.

Dan Petrescu le-a mai pregătit de-a lungul carierei pe Sportul Studenţesc, Rapid Bucureşti, Wisla Cracovia, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, ASA Tîrgu Mureş şi Jiangsu Suning.