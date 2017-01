Dan Savenco vrea să se menţină în familia “tricolorilor”

Pentru Dan Andrei Savenco, meciul cu Suedia, de duminică, a avut o însemnătate aparte. După ce a mai cochetat cu lotul naţional, handbalistul formaţiei CSM Medgidia a susţinut şi primul joc oficial sub “tricolor”, evoluînd duminică, în Sala Sporturilor, în returul barajului cîştigat de reprezentativa de handbal masculin a României, cu 34-33, în faţa Suediei. Convocat în regim de urgenţă la lot, în urma accidentării lui Marius Novanc, Dan Savenco s-a descurcat bine împotriva scandinavilor şi l-a înlocuit cu succes pe Marian Cozma de fiecare dată cînd Lucian Rîşniţă a apelat la serviciile sale. “Am mai evoluat pentru România în dubla amicală cu Ungaria, din aprilie, însă acum, cu Suedia, am evoluat mai mult. Este cel mai important meci sub tricolor, mai ales că a fost şi unul oficial. Chiar dacă am trăit, la final, dezamăgirea ratării calificării, ne-am consolat cu un succes de prestigiu în faţa Suediei la capătul unei evoluţii foarte bune. De cînd joc handbal, n-am mai simţit o susţinere atît de frenetică din partea publicului. Cred că oraşul Constanţa are cel mai bun public de handbal din România”, a declarat Savenco. Autorul unui gol în poarta Suediei, pivotul formaţiei CSM Medgidia spune că a fost primit bine de colegii de la lot şi doreşte să se menţină între “tricolori”: “S-a creat o adevărată familie la echipa naţională şi am fost primit bine de colegi. Mă bucur că am pătruns şi eu în familia tricolorilor şi vreau să joc în continuare bine pentru a mă menţine la echipa naţională”. Chiar dacă se va prezenta la reunirea lotului formaţiei din Medgidia pe 25 iunie, Savenco nu are parte de vacanţă în aceste zile. Jucătorul urmează, în paralel, cursurile facultăţilor de tehnică dentară şi sport, iar acum se află în plină sesiune de examene.