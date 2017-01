Dan Voiculescu, cercetat sub control judiciar

Dan Voiculescu este cercetat sub control judiciar pentru şantaj, după ce ar fi ameninţat, direct sau prin intermediari, trei oameni de afaceri. Unul dintre ei a încheiat cu trusturile sale de presă contracte de publicitate de 900.000 de euro. Direcţia Naţională Anticorupţie anunță că procurorii Secţiei de combatere a corupţiei au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, începând cu 3 iulie 2014, față de Dan Voiculescu, pentru şantaj prin constrângere în scopul dobândirii, în mod injust, a unui folos patrimonial. Potrivit ordonanței de dispunere a controlului judiciar, Voiculescu "a ameninţat direct sau prin intermediari, oameni de afaceri şi administratori a trei companii că în situaţia în care nu vor încheia contracte de publicitate cu trustul de presă pe care, în fapt, îl conduce, va declanşa o agresivă campanie de discreditare". Sub această ameninţare, susţin anchetatorii, unul dintre oamenii de afaceri, denunţător în cauză, i-a achitat lui Dan Voiculescu suma totală de 900.000 de euro, sub forma a cinci contracte de publicitate, încheiate cu trusturile de presă aparţinând acestuia. Dan Voiculescu este judecat în alte două dosare, pentru privatizarea ICA, respectiv şantajarea administratorului RCS&RDS, Ioan Bendei.