Dan Voiculescu, eliberat condiționat!

Omul de afaceri Dan Voiculescu, condamnat la zece ani de închisoare în dosarul ICA, poate fi liberat condiţionat, au decis, joi, magistraţii Judecătoriei Sector 5. Hotărârea instanţei nu este definitivă.

Decizia poate fi contestată în trei zile de la comunicare la Tribunalul Bucureşti.

La şedinţa de judecată de joi dimineaţă, avocatul acestuia a susţinut, la Judecătoria Sector 5, că a mai existat o decizie definitivă a unei instanţe, care a spus în ianuarie că omul de afaceri poate fi liberat condiţionat după şase luni, şi nu în octombrie 2017, aşa cum au susţinut procurorul DNA şi Comisia de liberări condiţionate a Penitenciarului Rahova. Avocatul a mai susţinut că Dan Voiculescu a arătat "stăruinţă în muncă" în penitenciar şi că omul de afaceri "nu trebuie îndreptat, pentru că are o educaţie solidă", în timp ce procurorul DNA a spus că Voiculescu a avut doar 57 de zile câştigate prin muncă, restul de peste 300 de zile fiind câştigate prin elaborarea de lucrări ştiinţifice pentru care nu există nicio dovadă că au fost redactate în penitenciar.

Dan Voiculescu a depus în instanţă o cerere de judecare în lipsă şi un memoriu în care explică această cerere.

"Voiculescu nu a fost pedepsit disciplinar şi a arătat stăruinţă în muncă. 1021 de zile sunt prea puţine ca executate, spune Comisia. Dar este dreptul domnului Voiculescu la liberare condiţionată. Procesul verbal al Comisiei nu prezintă relevanţă. Dan Voiculescu a făcut fracţia de o treime şi a depăşit-o cu 8 luni, aici s-au adunat zilele câştigate din muncă şi cele câştigate prin scrierea celor 11 lucrări ştiinţifice. Am depus acte privind starea de sănătate a lui Voiculescu. Are dreptul la liberare condiţionată. El nu trebuie îndreptat, pentru că are o educaţie solidă”, a mai arătat avocatul lui Voiculescu.

În replică, procurorul DNA a cerut respingerea cererii de liberare pe motiv că, dacă nu s-ar ţine cont de cele 11 lucrări ştiinţifice scrise de Voiculescu în închisoare, nu ar fi îndeplinit fracţia de o treime din pedepasa executată. "Condamnatul a avut doar 57 de zile câştigate prin muncă, restul de peste 300 de zile fiind câştigate prin elaborarea de lucrări ştiinţifice. Nu a dat dovadă de corectitudine. Nu există nicio dovadă că manuscriele au fost redactate în penitenciar. Este un profitor al carenţelor legislative. Executarea doară a o pătrime din pedeapa arată că scopul pedepsei nu a fost atins. Prejudiciul nu a fost achitat către Ministerul Agriculturii. Nici măcar cheltuielile judiciare nu le-a achitat. Concluziile Comisiei din penitenciar sunt de respingere în unanimitate. Abia în octombrie 2017 a recomandat Comisia un noul termen de cerere”, a arătat procurorul.

Dosarul privind cererea de liberare condiţionată a lui Dan Voiculescu a fost analizat de Comisia de liberări condiţionate din cadrul Penitenciarului Rahova, unde este încarcerat Dan Voiculescu. Potrivit unor surse judiciare, în 22 mai comisia de la Rahova a dat aviz negativ, stabilind că "scopul pedepsei în cazul lui Dan Voiculescu nu a fost atins", astfel că se impune amânarea liberării condiţionate.

Tribunalul Bucureşti a respins definitiv, în 10 ianuarie, cererea omului de afaceri Dan Voiculescu de liberare condiţionată şi a decis că acesta să poată depune o nouă solicitare după dată de 24 mai. Instanţa a stabilit atunci că Dan Voiculescu nu poate fi eliberat condiţionat, dar a scurtat cu patru luni termenul la care poate formulă o nouă cerere.

În prima instanţa, Judecătoria Sectorului 5 a respins, în 13 decembrie 2016, solicitarea lui Dan Voiculescu şi a decis că el să mai poată depune o nouă cerere în septembrie 2017. Judecătorul a arătat în motivarea deciziei că Dan Voiculescu a profitat de carenţele legislative pentru a obţine cât mai uşor zile libere şi a dat că exemplu că a câştigat 60 de zile pentru două studii la care a lucrat patru ore.

Voiculescu execută din 8 august 2014 pedeapsa de zece ani de închisoare primită în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare. În dosarul "ICA” au mai fost condamnaţi fostul director al institutului, Gheorghe Mencinicopschi, la opt ani de închisoare, fostul director al ADS Corneliu Popa, tot la opt ani de închisoare şi fostul ministru al Comunicaţiilor Sorin Pantiş la şapte ani de închisoare. Gheorghe Mencinicopschi a fost eliberat condiţionat în 26 septembrie, după ce a executat doi ani din pedeapsa.

Dan Voiculescu trebuie să execute cel puţin o treime din pedeapsa de zece ani de închisoare pentru a putea fi propus pentru liberare condiţionată. Până în prezent, Voiculescu a stat în penitenciar doi ani şi nouă luni, dar are şi zile câştig, care se scad din pedeapsa, pentru activităţile la care a participat în penitenciar.

După ce a fost încarcerat, Dan Voiculescu a scris, în mai puţin de un an şi jumătate, unusprezece cărţi.