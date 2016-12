Dan Voiculescu, în vizorul DNA

AUDIERE Fondatorul PC, Dan Voiculescu, a fost audiat, ieri, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în dosarul de şantaj în care este cercetată, printre alţii, fiica acestuia, Camelia Voiculescu, conservatorul fiind acuzat că ar fi implicat direct în acest scandal şi că ar fi coordonat toată acţiunea. La intrarea în sediul DNA, fondatorul PC i-a transmis un mesaj şefului statului, Traian Băsescu: „Vreau să-i transmit la modul cel mai serios lui Băsescu Traian că adversitatea noastră politică, de mare notorietate şi de ani de zile, nu trebuie să afecteze valori fundamentale ale societăţii româneşti, cum e familia şi, mai ales, cum e libertatea de exprimare, pentru care au murit oameni în decembrie”. La scurt timp după sosirea lui Voiculescu, şi-a făcut apariţia şi un grup de zece persoane, care a protestat în faţa sediului DNA „condamnând acţiunile procurorilor îndreptate împotriva posturilor Antena”. Printre ţintele preferate ale protestatarilor au fost Traian Băsescu şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), manifestanţii afişând pancarte cu mesaje ca „Băsescu şi CSM, aceeaşi mizerie” şi „Băsescu ar pleca acasă, dar Hăineală nu îl lasă”.

ACUZE DE COMPLICITATE După ce a fost anchetat timp de două ore, la ieşirea de la DNA, Dan Voiculescu a declarat că anchetatorii i-au comunicat, cu acest prilej, că este complice. „Eu nu am nicio treabă cu dosarul ăsta. Cred că este o încercare de intimidare a presei, o încercare care de mult este dorită. Nu avem de-a face nici măcar cu un şantaj. Este un conflict comercial între Antena Group şi RCS, conflict care durează de şase ani, conflict care nu are niciun fel de legătură cu penalul”, a spus Voiculescu. Şi totuşi, Voiculescu a spus cu ironie că salută faptul că DNA l-a invitat la discuţii despre cazul RCS&RDS, susţinând că „este evident” că în acest dosar se efectuează „o anchetă dirijată”. El a susţinut că „toată lumea ştie cine este ţinta reală în actualul dosar” şi că „tot spectacolul din ultimele luni a fost exact pentru a determina această vizită”. DNA a anunţat, în 25 iulie, că SC Antena 3 SA este urmărită penal pentru complicitate la şantaj, în dosarul în care sunt cercetaţi Sorin Alexandrescu, Camelia Voiculescu, George Matiescu, SC Antena TV Group şi SC Intact Publishing SRL. Potrivit procurorilor, în perioada 16 aprilie - 24 mai 2013, Sorin Alexandrescu l-ar fi constrâns pe administratorul RCS&RDS, Ioan Bendei, să semneze un contract în condiţii prestabilite, impuse de directorul general al Antena TV Group, sub ameninţarea că, în caz de refuz, va da în vileag fapte presupus compromiţătoare pentru acesta şi că, în acest scop, va fi realizată o anchetă jurnalistică.