Dan Voiculescu spune că are dovezi oficiale care vor redeschide dosarul spălării de bani al lui Traian Băsescu

Dan Voiculescu, președintele fondator al Partidului Conservator, a declarat, vineri, că are dovezi oficiale care vor duce la deschiderea dosarului de spălare de bani pe numele lui Traian Băsescu. "Am dovezi oficiale, concrete, voi cere redeschiderea cazului de spălare de bani a lui Traian Băsescu. Am hârtia clară de la procuratură că Băsescu a depus bani cash în bancă. Peste 100.000 de euro, cred că mai sunt și alte sume. Au fost depuși în anii trecuți. Dosarul va fi redeschis pentru că a depus bani cu sacoșa în bancă, ceea ce e ilegal în România", a spus Dan Voiculescu. Potrivit dcnews, "dosarul a fost închis, dar se va redeschide, așa cum s-a întâmplat și cu dosarul meu. Am primit documente oficiale pe care le voi prezenta. E vorba despre faptul că s-au depus bani cash. Documentul atestă că s-a depus o sumă de bani cash în cont, ceea ce e ilegal", a explicat Dan Voiculescu jurnaliștilor. Traian Băsescu a fost cercetat şi într-un dosar pentru spălare de bani, dar care a fost suspendat, după ce a devenit preşedinte. Cauza priveşte tranzacţiile imobiliare cu omul de afaceri Costel Căşuneanu. Astfel, în august 2000, Traian Băsescu a cumpărat un teren în Băneasa, de 3.700 mp, cu 1,4 miliarde de lei vechi. În aceeaşi perioadă, afaceristul a luat, de la acelaşi proprietar, un teren identic, pe care a dat de 4 ori mai mult. Peste doi ani, Traian Băsescu i-a vândut terenul cumnatei afaceristului cu 12 miliarde de lei. Însă Secția de urmărire penală a Parchetului general i-a dat NUP lui Băsescu pentru acuzațiile de luare de mită și spălare de bani.