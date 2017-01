Dana Dumitrescu, noul director general al Teatrului de Stat Constanţa

08:25:10 / 30 Aprilie 2014

ieteteee , colea'

remember ... "Ajuns sef peste cultura constanteana, numitul ZGABERCEA l-a poftiti pe numitul CARMAZAn sa monteze la Teatrul din Constanta pe care el, CONSTANTINESCU NICUSOR si MAZARE RADU l-au numit fara nici o aprobare, in dispretul legii Teatru Nationam (intre timp lucrurile s-au reglat, de altfel Ministerul Culturii nu a recunoscut niciodata existenta unui Teatru National la Constanta) un spectacol cu PESCARUSUL, Numitul CARMAZAN ION a inteles ca are de platit o datoria si a distribuit-o in Arkadina pe netalentata si nefericita sotie a brutei ZGABERCEA. Netalentata se cheama DANA DUMITRESCU si s-a facut de ris in rol, spectacolul fiind o cadere absoluta. Poate ca va mai amintiti ca a fost o editie a FESTIVALULUI de la MAMAIA in care coana ZGABERCEA a fost desemnata prezentatoare..." si de esecul din faimoasa montare a Pescarusului , va amintit !? care diva ? ce talent ?