Dana Marijuana uimeşte cu noul look

După ce a slăbit kilograme bune, urmând o dietă strictă, Dana Marijuana este aproape de nerecunoscut. Pe site-ul personal, danamarijuana.ro, artista a postat câteva fotografii cu noul său look. Cei care au contribuit la îmbunătăţirea semnificativă a imaginii solistei sunt designerul Diana Bobar şi make-up artistul Cristian Buca, aceştia transformând-o din fata... fidelă a anilor ‘99 în cântăreaţă de rap excentrică şi elegantă. „Am decis să fac publice pozele din care se vede foarte clar noul meu look. Designerul Diana Bobar şi make-up artistul Cristian Buca sunt „vinovaţi” de noua mea înfăţisare. Am decis împreună cu echipa mea că aşa voi arăta de acum încolo. Am ceva emoţii, dar sunt încrezătoare în forţele proprii!”, scrie cântăreaţa pe site-ul oficial.

Ieri, la un cunoscut post de televiziune, interpreta şi-a lansat single-ul „Semne”, un extras de pe viitorul album ce urmează să apară pe piaţă în primăvara anului viitor.