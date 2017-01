Dana Nălbaru așteaptă al doilea copil

Fosta componentă a trupei Hi-Q, Dana Nălbaru, este în culmea fericirii. Artista este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Dana are o familie foarte frumoasă alături de Dragoș Bucur, împreună cu care are o fetiță adorabilă, pe nume Sofia. La opt ani după ce a adus-o pe lume pe Sofia, vedeta este din nou însărcinată. Anunțul a fost făcut de artistă pe blogul ei. „Doar ce am trecut de primul trimestru de sarcină. Mai avem ceva drum de parcurs, știu că urmează o perioadă foarte frumoasă și o așteptăm cu nerăbdare. Eu și toți cei dragi mie. Burtica mea se vede deja și lucrul acesta mă miră foarte tare, pentru că-mi amintesc că, atunci când eram însărcinată cu Sofia, abia la cinci luni a început să se vadă”, a scris Dana Nălbaru.