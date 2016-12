Dana Rogoz, în prima vacanță cu copilul

Vedeta de televiziune Dana Rogoz a devenit mămică în luna martie, când a adus pe lume un băieţel care a primit numele Vlad Luca. Micuţul este primul copil al vedetei şi al regizorului Radu Dragomir. Frumoasa actriţă şi-a luat o binemeritată pauză şi a plecat în prima vacanţă în... trei, în afara ţării. Destinaţia aleasă este Turcia, unde simpaticul băieţel al vedetei este tratat ca un adevărat prinţ. „Am plecat pe la 1 noaptea, tocmai pentru ca Vlad să doarmă liniştit în maşină tot drumul. Avem un landou special care se poate prinde în centurile mașinii şi e mai comod să doarmă aşa la drumuri lungi decât în scoică. Ce nu am luat în calcul a fost că ne-am rătăcit într-o zonă de deal-munte în Bulgaria! Deci, deşi ne gândeam că prindem la fix micul dejun în Istanbul, l-am prins fix în Edirne. Cu alte opriri pe drum, cu traficul nebun de la intrarea în Istanbul, cu faptul că nu am nimerit din prima adresa cazării pusă pe GPS-ul maşinii (o căutam prin Asia, când noi stăm, de fapt, în partea europeană), am ajuns după 16 ore în căsuţa noastră închiriată”, a mărturisit Dana Rogoz.

Ea spune că destinația aleasă este una ideală pentru o vacanță cu copilul. „Turcii sunt înnebuniţi după copii. Nu mai ştiu pe stradă şi la restaurante cum să-i distreze. Au o grijă deosebită pentru noi, apoi se strâmbă, fac mutre, joculeţe ca să îl facă să râdă, mă roagă să îl ţină puţin în brațe… foarte, foarte drăguți”, a mai spus Dana Rogoz.