Dana Rogoz, muşcată de o pisică

Vedeta de televiziune Dana Rogoz a avut parte, în acest weekend, de o întîmplare nu tocmai plăcută. Frumoasa blondă a fost atacată de o pisică pe care tocmai încerca să o salveze de o haită de cîini. „Ieşeam din televiziune şi mă îndreptam spre maşină, cînd am văzut peste drum nişte cîini care smotoceau o pisică şi am traversat repede strada, să îi alung. Pentru că mi s-a părut că era rănită, am vrut să duc pisica la doctor şi m-am gîndit să o prind de undeva de spate, pentru că aşa nu avea cum să mă atace. Dar nu am reuşit, iar ea, foarte speriată, şi-a înfipt colţii în mîna mea”, a mărturisit Dana.

După acest incident, vedeta a plecat la Spitalul de Urgenţă, unde a primit îngrijirile necesare. „Va trebui să urmez, pentru o perioadă, un tratament cu antibiotice şi să fac regulat nişte vaccinuri. Din spusele doctorilor, am aflat că muşcătura de pisică este mult mai gravă decît cea de cîine, pentru că ele transmit mult mai mulţi microbi”, a declarat Dana. După ce a primit îngrijiri, vedeta şi-a amintit că nu a reusit să îşi ducă planul la bun sfîrşit. „Vroiam să salvez acea pisică şi să o duc la veterinar, dar îmi pare rău că nu am mai apucat să fac acest lucru. Din păcate, pisica nu şi-a dat seama de intenţiile mele”, a mai spus Dana Rogoz.