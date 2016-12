Dana Rogoz, rezistentă la... temperaturi scăzute

Ultimul şi, totodată, cel de-al 20-lea clip din cariera celor de la Vunk, care ilustrează piesa „Lacrimi de coniac”, a băgat-o pe Dana Rogoz... „la apă”, din fericire doar în sens propriu. Aceasta a filmat pentru producţia amintită sub trei tone de apă rece. Detaliile au fost făcute publice chiar de către solistul formaţiei Cornel Ilie şi instrumentistul Gabi Maga, în cadrul unei emisiuni TV. „Dana chiar a jucat în clip, noi doar am apărut. A avut un rol mult mai important şi chiar mai intens decât noi\", a declarat vocalul. El a explicat că „a fost interesant, dar şi puţin periculos, mai ales pentru Dana, care a stat o bună parte din filmare în apă, la o temperatură nu tocmai caldă\". „Noi am avut geci, dar ea, în pantaloni scurţi şi într-o bluză, a filmat în această ploaie de interior creată special cu ajutorul a nu mai puţin de trei tone de apă\", a mai adăugat Cornel Ilie. „Cred că a intrat în şoc termic...\", l-a completat colegul său de la Vunk. Cu toate acestea, prezentatoarea TV nu a răcit, filmările videoclipului încheindu-se cu bine.

Filmările, în regia lui Silviu Mustăţea, au adus peste protagoniştii videoclipului „lacrimi” care i-au udat până la piele, timp de câteva ore. Cu ajutorul unui sistem performant şi a mii de litri de apă, echipa a adus ploaia într-o încăpere foarte mare, aflată la subsolul Teatrului Naţional Bucureşti. Dacă artiştii au îndurat cu stoicism „ploaia torenţială”, revenindu-şi imediat după filmări, un pian, un set de tobe şi două chitare au fost sacrificate pentru un scop spectaculos. „Este piesa tuturor celor care au suferit sau încă mai suferă din dragoste, menită să le dea acestora înapoi toate lacrimile pe care le-au plâns vreodată, în acest fel dându-le puterea să iubească din nou”, a menţionat solistul formaţiei, despre melodia „Lacrimi de coniac”, inclusă pe albumul „Ca pe vremuri”.