Dana Rogoz se lansează în modă

Frumoasa vedetă TV Dana Rogoz are planuri de importante pentru acest an. După ce a terminat cursurile „Artcademy”, prima şcoală de fashion business din România, fosta Abramburică a decis să-şi lanseze prima sa colecţie de produse din piele, pe care le va comercializa pe blogul personal. Colecţia ei se va numi „Moon by Dana Rogoz”, actriţa aşteptând decizia Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, căreia i-a solicitat înregistrarea mărcii.

„Vor fi aprox. 18 produse de piele diferite, pe care le voi comercializa online, prin intermediul blog-ului meu. Produsele se realizează la Buzău, de către un producător local. Eu vin cu modelul şi o parte din materiale, iar ei le fabrică\", a declarat Dana Rogoz.

(C. S.)