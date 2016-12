Dana Săvuică are frică de înălţime

Vedeta TV Dana Săvuică şi-a amintit, săptămâna aceasta, de clipele grele prin care a trecut la cutremurul din 4 martie 1977, care a marcat o ţară întreagă şi a lăsat în urmă mii de victime. Aceasta a dezvăluit, pe pagina sa de Facebook, cum a reuşit să treacă peste momentele de groază. „4 martie 1977 a însemnat pentru mine şi pentru sora mea o zi în care am râs şi am plâns în acelaşi timp. Eram copile şi sărbătoream în familie ziua surorii mele. Eram la etajul 6 într-un bloc de pe bulevardul 1 Mai (n.r. - din Capitală), când a început totul să se mişte şi să cadă obiecte din bibliotecă şi de pe masă, am auzit în acelaşi timp un vuiet straniu afară pe stradă şi ţipetele de panică ale oamenilor. Tatăl nostru ne-a luat în braţe pe amândouă şi a ieşit pe balcon. Acum povesteşte cum a avut primul instinct să sară cu noi ca să scăpăm. Şi acum îmi aduc aminte cum parcă vedeam pământul apropiindu-se de noi sau blocul care se înclina...”. a mărturisit Dana Săvuică.

Vedeta a mai spus că, din fericire, toţi membrii familiei sale au scăpat nevătămaţi, însă a concluzionat: „Cred că de atunci am frică de înălţime. Teribilă. Nu ies niciodată în balcon, fie el şi la etajul 3”.