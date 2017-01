„Dance of Life”, show total în paşi de dans

Mişcarea este esenţa vieţii, iar acest lucru l-au demonstrat, la superlativ, cei aproximativ 120 de protagonişti ai show-ului anual „Dance of Life” al Total Dance Centre (TDC). Evenimentul, care a avut loc, vineri seară, la Teatrul de Stat Constanţa, a reunit un public numeros, îndrăgostit de dans şi muzică şi pentru care a fost nevoie să se suplimenteze numărul de locuri.

Frumoasa poveste de dragoste care a stat la baza spectacolului a fost un pretext pentru a face o călătorie, în paşi de dans, în jurul lumii. De altfel, călătoria iniţiatică, un adevărat maraton cultural şi coregrafic, a constituit un laitmotiv al spectacolului. Cei aproximativ 120 de elevi şi cursanţi de la Total Dance Centre au transformat scena într-un spaţiu incendiar, dansul, când alert, când seducător sau inocent, nelăsând publicului posibilitatea să se plictisească nici măcar o secundă. Jocurile de lumini şi costumele adaptate fiecărei secvenţe coregrafice au contribuit la succesul show-ului „Dance of life”. Momentele de dans contemporan, flamenco, hindi, reggae, oriental, cabaret, house, latino tribal, afro şi hip-hop s-au armonizat într-un maraton coregrafic, susţinând ideea de bază a spectacolului. Din cadrul show-ului de proporţii, deosebit de dinamic şi original, nu putea să lipsească un moment special dedicat „Regelui muzicii pop”, Michael Jackson, de la a cărui trecere în nefiinţă s-a împlinit un an, chiar în ziua concertului.

Dincolo de cuvinte, protagoniştii evenimentului, dansatori cu vârsta cuprinsă între patru şi... 46 de ani, au demonstrat că dansul înseamnă un stil de viaţă şi un mod de a-şi exprima trăirile şi emoţiile.

Show-ul „Dance of Life” a fost conceput şi realizat de Corina Tiron, Anca Floca, Diana Gaiţă, Cătălina Prăjescu, Mariela Onescu şi Alin Popa, sub îndrumarea managerului Gigi Marian Osoloş. Potrivit instructorului Corina Tiron, spectacolul „Dance of Life”, într-o variantă redusă numeric, va fi prezentat în cadrul unui turneu naţional care va debuta pe litoral.

Total Dance Centre are o tradiţie de peste 25 de ani. Bazele mişcării coregrafice au fost puse în 1984, la iniţiativa unui tânăr îndrăgostit de muzică şi dans, Gigi Marian Osoloş, sprijinit de Gigi Căpăţână, mentorul celor mai ample şi profunde activităţi artistice din ultimii trei decenii, de la malul mării, în prezent, director al Radio Neptun, principalul partener media al evenimentului. „Am creat această mişcare coregrafică pentru a îmbunătăţi sănătatea copiilor, pentru a le oferi o nouă perspectivă asupra mişcării, dat fiind că stau din ce în ce mai mult pe scaun şi se îndepărtează de sălile de sport. În ceea ce priveşte adulţii, e un mare succes să urci pe scenă la 46 de ani. Nu se mai pune probleme de coregrafie sau de sincronizare. Fitness-ul nu te învaţă nimic, dar dansul este instructiv”, a concluzionat Gigi Marian Osoloş.