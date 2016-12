Danemarca, Germania, Serbia şi Italia, la turneul final al CM din 2010

Alte patru echipe europene au obţinut calificarea la turneul final al World Cup 2010 - Danemarca, Germania, Serbia şi Italia. Danemarca şi Serbia după victorii interne, în timp ce Germania s-a impus pe terenul principalei contracandidate - Rusia. Italia a făcut-o în stilul caracteristic - egal în deplasare, în Irlanda, reuşit în prelungirile partidei! Ca şi calificată este Elveţia, care are nevoie de cel puţin un egal în ultima partidă, de acasă, contra Israelului. Marea perdantă a serii de sîmbătă este liderul Grupei a 3-a, Slovacia, care ar fi obţinut calificarea şi cu un egal pe teren propriu. Slovenia a reuşit, însă, o victorie de senzaţie, care-i aduce prima şansă la calificarea directă, deşi ocupă poziţia secundă în grupă! De altfel, în multe grupe se cunosc şi ocupantele poziţiilor secunde, care vor merge la baraj. Rusia, Bosnia, Irlanda şi Franţa s-au alăturat, deja, Norvegiei, în timp ce Portugalia, Grecia şi Ucraina au nevoie de victorie în ultima partidă, dar au adversare lejere. Situaţie specială în Grupa a 3-a, unde Slovenia ocupă poziţia secundă, dar are meci în San Marino în ultima etapă, în timp ce liderul, Slovacia, va evolua în Polonia, unde are şanse minime de victorie. Interesant este faptul că, din echipele clasate pe poziţia secundă, cea mai slab clasată va rata barajul pentru World Cup. Iar Franţa este foarte aproape de a ajunge pe această poziţie!!!

Rezultatele de sîmbătă: Danemarca - Suedia 1-0; Portugalia - Ungaria 3-0. Clasament: 1. Danemarca 21p; 2. Portugalia 16p; 3. Suedia 15p; 4. Ungaria 13p; 5. Albania 7p; 6. Malta 1p; Grupa 2: Luxemburg - Elveţia 0-3; Israel - Moldova 3-1; Grecia - Letonia 5-2. Clasament: 1. Elveţia 20p; 2. Grecia 17p; 3. Israel 15p; 4. Letonia 14p; 5. Luxemburg 5p; 6. Moldova 3p; Grupa 3: Slovacia - Slovenia 0-2; Cehia - Polonia 2-0. Clasament: 1. Slovacia 19p; 2. Slovenia 17p; 3. Cehia 15p; 4. Irlanda de Nord 14p; 5. Polonia 11p; 6. San Marino 0p; Grupa 4: Finlanda - Ţara Galilor 2-1; Rusia - Germania 0-1; Liechtenstein – Azerbaidjan 0-2. Clasament: 1. Germania 25p; 2. Rusia 21p; 3. Finlanda 17p; 4. Ţara Galilor 9p; 5. Azerbaidjan 4p; 6. Liechtenstein 2p; Grupa 5: Armenia - Spania 1-2; Estonia - Bosnia 0-2; Belgia - Turcia 2-0; Clasament: 1. Spania 27p; 2. Bosnia-Herţegovina 19p; 3. Turcia 12p; 4. Belgia 10p; 5. Estonia 5p; 6. Armenia 4p; Grupa 6: Belarus - Kazahstan 4-0; Ucraina - Anglia 1-0. Clasament: 1. Anglia 24p; 2. Ucraina 18p; 3. Croaţia 17p; 4. Belarus 13p; 5. Kazahstan 6p; 6. Andorra 0p; Grupa 7: Austria - Lituania 2-1; Serbia - România 5-0; Franţa - I-le Feroe 5-0. Clasament: 1. Serbia 22p; 2. Franţa 18p; 3. Austria 14p; 4. Lituania 9p; 5. România 9p; 6. Insulele Feroe 4p; Grupa 8: Cipru - Bulgaria 4-1; Muntenegru - Georgia 2-1; Irlanda - Italia 2-2. Clasament: 1. Italia 21p; 2. Irlanda 17p; 3. Bulgaria 11p; 4. Cipru 9p; 5. Muntenegru 8p; 6. Georgia 3p.