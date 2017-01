Dani Oţil, la un pas de a fi mâncat de urs

Dani Oţil a mărturisit pe Facebook că a trecut la un pas de moarte. El se antrena cu motorul său pe un drum montan, când s-a întâlnit cu un urs.

„Azi m-am apropiat de moarte. M-am apropiat atât de tare că i-am simţit părul sârmos frecându-se aspru de pantalon şi de cizmă. Eram la antrenament. Trei băieţi. Trei motoare. Nu eram sus în munte, ci la câţiva kilometri de o cabană cunoscută. Unul dintre colegi tocmai remarca faptul ca e o sâmbătă în care parcă nu se întâmplă nimic. După un sfert de oră…un urs (probabil femelă cu pui) a hotărât să îl contrazică”, a scris Dani Oţil. Prezentatorul TV a continuat relatarea: „Eram al doilea în rând. Pe primul coleg l-a ratat, aşa că a venit direct spre mine. Nu scotea niciun sunet. Nu era ca la TV. Avea gura deschisă, dar ca să apuce, nu ca să facă zgomot… A lovit în rezervor şi în suspensia din faţă. Cred că mi-a mutat motocicleta pe drum, dar nu pot defini cât. Ne-am oprit la o cabana mai sus. Abia ascultându-l pe colegul din faţă am înţeles cât a fost de grav. Mâinile lui tremurau, deşi eu fusesem implicat. Am înţeles repede (deşi ne hlizeam ca băieţii, mai mult să ascundem realitatea sub preş) că, dacă ursul reuşea să dea pe cineva jos de pe motor sau să îl oprească în loc… acel cineva nu avea cum să supravieţuiască”.

„Eu am să iubesc în continuare urşii. Sunt sigur că eu am greşit cu ceva trecând prin curtea lor”, a conchis Oţil.