Daniel Asaftei, medaliat cu aur la Mondialele de Goju-Ryu

Şcoala constănţeană de karate îşi demonstrează încă o dată valoarea. Cadetul Daniel Asaftei a cucerit medalia de aur în proba de Kumite, categoria -75 kg, la Campionatul Mondial de Karate „Goju-Ryu” desfăşurat sîmbătă şi duminică la Coverciano, în Italia. Sportivul de la CS "Marea Neagră", antrenat de sensei Florin Iordănoaia, are 17 ani şi este elev în clasa a XII-a la LPS "Nicolae Rotaru" Constanţa. Practică de şapte ani karate şi are centura neagră. "Este cel mai serios sportiv al clubului şi are cele mai bune rezultate din ultimii ani. În ultima lună a avut probleme de sănătate şi, sincer, îmi doream să ia măcar o medalie", spune Florin Iordănoaia, preşedintele CS "Marea Neagră" regretînd că nu a putut trăi pe viu succesul elevului său, din cauza unor probleme personale care l-au reţinut la Constanţa. Daniel s-a întors abia azi-noapte acasă, după un drum obositor cu autocarul. Contactat telefonic, el ne-a declarat că, după medaliile de argint şi bronz cucerite anul trecut la Cupa Mondială, competiţie desfăşurată în localitatea franceză Chartres, în apropiere de Paris, titlul mondial îi deschide perspective frumoase: "A fost foarte greu şi, sincer, nu mă aşteptam să lupt atît de bine. M-am mobilizat şi am prins o formă foarte bună pînă în finală. Sper să nu mă opresc aici". Pentru Asaftei a fost ultimul concurs la cadeţi, el urmînd să împlinească peste o lună 18 ani, cînd va deveni junior.