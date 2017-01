Daniel Carpo, căpitanul RCJ Farul, are încredere în noua echipă

Cel mai bun rugbyst român în 2010, Daniel Carpo, este încrezător că Rugby Club Judeţean Farul Constanţa îşi poate realiza obiectivul: câştigarea titlului naţional. Căpitanul Farului mizează pe dorinţa de afirmare a tinerilor din lot, dar şi pe experienţa celor cinci internaţionali din lot (n.r. - Carpo, Nicolae, Gheară, Jantjies şi Natriashvli). „Poate fi un plus că formăm o echipă tânără, pentru că venim cu un alt spirit, cu o dorinţă în plus a fiecăruia. Fiecare dintre noi are cel puţin doi sau trei ani în Divizia Naţională, astfel că se poate spune că nu avem jucători lipsiţi de experienţă. A fost o infuzie masivă de jucători în această iarnă, iar din acest motiv este normal să apară probleme de omogenizare. La început credeam că timpul până la reluarea sezonului este destul de lung, însă după ce s-au făcut atâtea transferuri mi-am schimbat părerea. Sperăm ca în cel mai scurt timp echipa să fie cât mai omogenă. Au fost două meciuri puternice în Turcia, vor urma alte două teste cel puţin la fel de dificile, cu Baia Mare şi Steaua, partide care ne vor arăta adevăratul puls al echipei. Sperăm ca şi starea terenurilor să fie mai bună pentru a ne putea exprima la adevărata intensitate“, consideră Carpo. După foarte mult timp, RCJ Farul va aborda campionatul cu un lot format în mare parte din jucători constănţeni. „Au revenit jucătorii formaţi la Constanţa. Nu pentru că ar fi probleme financiare, ci pentru că valoarea lor a impus acest lucru. Când vom fi în efectiv complet cu siguranţă echipa va arăta mult mai bine. Titlul ni l-am propus în fiecare an, însă din diferite motive nu am reuşit să îl câştigăm. Cred că acum suntem mai maturi. Trebuie să tratăm cu mai multă atenţie anumite partide şi să trecem peste hopul semifinalelor“, a mai spus Carpo. RCJ Farul va debuta în Superliga Naţională pe 26 martie, în deplasare, cu RCM Timişoara.