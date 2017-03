Daniel Constantin intenționează să conteste în instanță decizia ALDE

Copreședintele ALDE, Daniel Constantin, a anunțat că probabil marți va depune contestația în instanță privind decizia delegației permanente a formațiunii politice, de duminică.

El a susținut că în cadrul ALDE există un "moment neplăcut".

"Miza este una foarte simplă, ea nu a plecat de la congres și de la modalitatea în care se organizează congresul, ci a plecat la sfârșitul lunii ianuarie — începutul lunii februarie pentru că au fost foarte mulți colegi din teritoriu și sunt în continuare foarte nemulțumiți vizavi de modalitatea în care se iau decizii. Cu alte cuvinte nu au participat la decizie, chiar dacă există formal o comisie de fuziune aceasta s-a întrunit foarte rar și deciziile au fost luate oarecum unilateral (...) în ALDE, care au în momentul în care suntem parteneri ai coaliției de guvernare repercursiuni în ceea ce privește coaliția de guvernare, guvernarea și asupra cetățenilor. (...) Este o miză de putere, de control, o miză pe care probabil dl Tăriceanu o are de a deține controlul total și în cel mai scurt timp, miza mea dacă mă întrebați este aceea de onoare. (...) Pentru mine este mai onorabil să ies dintr-o colaborare în picioare, dar să știu că mi-am făcut datoria de onoare față de oamenii care m-au însoțit în această bătălie politică de-a lungul timpului. Aici cred că este miza, nu este o miză legată de funcții, legată de Congres", a spus luni Constantin, la Digi 24.

Întrebat dacă ia în calcul o posibilă ieșire din coaliție, el a negat.

Constantin a afirmat că Tăriceanu a practicat o "formă de șantaj în formă continuată".

"Nu am niciun fel de temere și am spus-o în ședința pe care am părăsit-o atunci: nu este o ședință statutară, nu mă țin de o funcția de viceprim-ministru sau ministru, adică nu pot să fiu călcat în picioare doar pentru aceste funcții, și nu numai eu, este vorba de oamenii care au fost alături de mine în toată această perioadă. Mâine probabil, pentru că astăzi s-a fugit cu registre, nu am putut să înregistrăm la partid decât acum pe seară pașii procedurali, fiindcă noi vrem să respectăm statutul și anume să sesizăm Comisia de etică și după aceea în instanță. Mâine cu orice risc, cu orice amenințare pe care o face dl Tăriceanu nu vrem să facem altceva, nu cerem ca instanța să constate o legalitate, ci să constate o ilegalitate care se încearcă prin organizarea în această formă. Nu am nici cea mai mică problemă să organizăm congresul partidului cât mai repede posibil și am spus-o era o cursă cu un singur concurent, dar s-ar putea să iasă pe locul doi din această bătălie pentru că nu voiam să candidez, dar aș vrea să avem puțin respect față de oamenii noștri", a spus copreședintele ALDE.

El a susținut că "sistematic, de o perioadă de timp'', toți oamenii care au ''contat'' și care i-au fost ''aproape'' au fost ''îndepărtați".

"Dacă lucrurile vor fi remediate voi fi oricând dispus să pun umărul ca ALDE să meargă mai departe fără niciun fel de problemă și să crească așa cum este pe trend în momentul de față", a arătat Daniel Constantin.

Copreședintele ALDE a precizat că a discutat cu liderul PSD Liviu Dragnea despre situația din ALDE. De asemenea, el a menționat că l-a informat în legătură cu acest subiect și pe premierul Sorin Grindeanu.

"Nu intenționez să afectez cu ceva coaliția de guvernare", a completat Constantin.

El a mai spus că are o relație personală cu fostul premier Victor Ponta.

"Nu avem o teorie a conspirației pe care am construit-o împreună", a susținut Daniel Constantin.