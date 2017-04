Daniel Constantin, oaia neagră a ALDE!

ALDE riscă să explodeze. Avertismentul este lansat de numeroși membri ai partidului, care cred că acțiunile co-președintelui Daniel Constantin ar putea duce la destrămarea formațiunii. Co-președintele ALDE Gorj Dian Popescu îl acuză pe Daniel Constantin că se transformă într-un procesoman care va pierde toate bătăliile în Justiție, așa cum le-a pierdut pe cele politice și de imagine. Declarația vine în contextul în care Constantin a declarat că va ataca în instanță fuziunea dintre PLR și PC. „Lui Constantin îi este frică, în continuare, de democrație și nu are curajul să participe într-un proces corect. Din contră, el a început o campanie publică de denigrare a propriului partid. Retragerea sprijinului politic, venită în urma unui vot covârșitor, a fost rezultatul firesc al acestei campanii. În plan juridic, acuzațiile lui Constantin nu au nicio acoperire legală. Sunt doar rezultatul unor frustrări personale“, a transmis Dian Popescu. Acesta mai spune că fostul vicepremier Daniel Constantin reacționează în asemenea manieră deoarece „nu i-a reușit șantajul la adresa lui Călin Popescu-Tăriceanu“. Are un caracter duplicitar, care afirmă public că nu are nimic cu partidul, ci cu Tăriceanu. Dar a dat în judecată partidul“, mai spune Popescu. Daniel Constantin a afirmat că, după Paște, va depune în instanță o sesizare privind revenirea la forma anterioară pentru nerespectarea protocolului de fuziune, mai precis desființarea ALDE și revenirea la PLR și PC. Cele două formațiuni politice au fuzionat în vara lui 2015.