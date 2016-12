Daniel Craig este înrudit cu... James Bond

Actorul Daniel Craig, interpretul agentului 007 în ultimele trei filme din această serie, este înrudit cu adevăratul James Bond, un renumit ornitolog britanic care a reprezentat sursa de inspiraţie pentru scriitorul Ian Fleming, atunci când a creat celebrul personaj. Scriitorul Ian Fleming a declarat într-un interviu: ”Atunci când am scris primul roman din serie, în 1953, am vrut ca James Bond să fie extrem de plictisitor, un bărbat neinteresant, căruia i se întâmplă însă tot felul de lucruri. Am vrut ca el să fie un instrument fără sentimente. Atunci când am căutat un nume pentru protagonistul meu, mi-am spus: «Dumnezeule, James Bond este cel mai plictisitor nume pe care l-am auzit vreodată!»”. Potrivit experţilor britanici, adevăratul James Bond şi actorul Daniel Craig sunt înrudiţi cu regele Edward al III-lea al Marii Britanii, prin intermediul unui strămoş comun, Josh of Gaunt, duce de Lancaster.

Lungmetrajul ”007: Coordonata Skyfall”, al 23-lea film din seria ”James Bond”, regizat de Sam Mendes, marchează revenirea actorului Daniel Craig în rolul agentului 007, pentru a treia oară, după prestaţiile din ”Casino Royale” (2006) şi ”Quantum of Solace / 007: Partea lui de consolare” (2008) dar şi a actriţei Judi Dench în rolul personajului M. Filmările au avut loc în Marea Britanie, China, Hong Kong şi Turcia. Filmul marchează 50 de ani de la lansarea primului lungmetraj din franciza ”James Bond”. În urmă cu 50 de ani, puţini oameni ar fi pariat pe un astfel de succes. Când filmul ”Dr. No”, o adaptare a romanului lui Ian Fleming, a fost lansat, părerile criticilor de cinema au fost împărţite, iar revista ”Time” a spus că ”personajul James Bond, interpretat de Sean Connery, era o mare bezea păroasă”. Personajul James Bond caracterizat prin musculatura impresionantă a lui Daniel Craig contrastează cu personajul mai jucăuş interpretat de Roger Moore şi cu cel macho jucat în trecut de Sean Connery. Cea de-a 50-a aniversare a francizei a fost marcată printr-o serie de evenimente organizate în lumea întreagă, precum expoziţii, organizarea unei licitaţii şi lansarea unui film documentar.

Agentul 007, o veritabilă legendă mondială, este considerat, în Marea Britanie, o bijuterie a patrimoniului naţional. Acest statut special i-a permis actorului Daniel Craig să joace într-un scurtmetraj alături de regina Elizabeta a II-a, turnat pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra. În plus, ultimul film al seriei a avut parte de o premieră regală la Londra, în prezenţa prinţului Charles şi a soţiei sale, Camilla, evenimentul având loc în celebra sală Royal Albert Hall. Cele 22 de filme ”James Bond” realizate până la acesta din urmă au generat încasări de 1,6 miliarde de dolari în SUA şi Canada şi de peste trei miliarde de dolari în toată lumea, această serie fiind pe locul al treilea în clasamentul celor mai de succes francize cinematografice.