Daniel Craig, nevoit să poarte pantofi cu toc înalt

În cea mai recentă producţie James Bond, intitulată “Quantum of Solace”, actorul britanic a fost nevoit să poarte pantofi cu toc mai mare în scenele turnate alături de colega sa Gemma Arterton, pentru a părea mai înalt ca aceasta. Tocurile înalte se alătură astfel uimitoarei game de arme secrete deţinute de-a lungul deceniilor de agentul 007. Actriţa britanică Gemma Arterton, care interpretează personajul care este atras agentul secret, a povestit că producătorii au fost nevoiţi să îl înalţe pe Daniel Craig în scenele în care ea trebuia să poarte pantofi cu tocuri înalte. Starleta de 22 de ani a mai spus că Daniel Craig, pentru care înălţimea este un subiect sensibil, la cei 1,77 metri pe care îi are, a primit totuşi vestea cu umor. Gemma Arterton, care are o înălţime de 1,70 metri a indicat că în momentul în care purta pantofi cu tocuri era mai înaltă decît Daniel Craig şi nu se vedea bine pe ecran. Gemma Arterton, care în prezent lucrează la filmul de aventuri, “Prince Of Persia”alături de Jake Gyllenhaal, a mai spus că “Daniel Craig este cel mai sexy Bond din toate timpurile” .

Daniel Craig, în vîrstă de 40 de ani, a fost ironizat pentru statura şi aspectul său fizic cînd a debutat în franciza James Bond cu “Casino Royale” în 2005. Unii fani s-au plîns că actorul este blond, în timp ce eroul creat de Ian Fleming este înalt şi brunet. Daniel Craig a avut, însă, ultimul cuvînt, pentru că filmul a avut cele mai bune încasări din toate timpurile la nivel mondial, cu 594 de milioane de dolari. De altfel, Daniel Craig nu este singura celebritate nevoită să poarte tocuri. I se alătură Mick Jagger, care la 1,77 metri o are ca iubită pe L’Wren Scott de 1,93 metri, preşedintele francez Nicolas Sarkozy cu 1,65 metri, a cărui soţie, Carla Bruni, are o înălţime de 1,75 metri şi Tom Cruise, care este mai scund cu cinci centimetri decît soţia sa, Katie Holmes de 1,75 metri.