Daniel Craig se luptă cu tentaţia de a fuma

Actorul britanic Daniel Craig a declarat că încă îi plac ţigările şi îi este foarte greu să nu se lase tentat să se reapuce de fumat. Întrebat de ce s-a lăsat de fumat, Daniel Craig a răspuns: “Pentru că este o prostie, nu vă supăraţi... da, îmi place, este un obicei prostesc, care te omoară... Încă duc o luptă continuă, se spune mereu că eşti dependent şi nu poţi cu adevărat să nu mai fii un fumător. Este un lucru îngrozitor, este o dependenţă reală, foarte grea”.

Actorul britanic, în vârstă de 43 de ani, a mai fost întrebat dacă are vreun resentiment faţă de cei care au comentat negativ distribuţia sa în “Casino Royale”, în 2006, când l-a interpretat pentru prima dată pe James Bond. “Nu o să stau să mă gândesc la asta, am făcut un film bun, vorbeşte de la sine, nu am de ce să am resentimente, îmi văd în continuare de viaţă şi sunt fericit”, a spus Daniel Craig.