Daniel Day-Lewis, premiat la gala British Independent Film Awards

Dublu cîştigător al premiului Oscar, Daniel Day-Lewis va primi un premiu pentru contribuţia adusă industriei de film britanice, la gala British Independent Film Awards 2009. Actorul în vîrstă de 52 de ani va primi Premiul Richard Harris pentru extraordinara contribuţie adusă celei de-a şaptea arte. Daniel Day-Lewis este unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, autorul unei game largi de roluri, de la portretul recompensat cu un premiu Oscar al unei victime a paraliziei cerebrale din ”My Left Foot” la cea mai recentă partitură a sa, recompensată cu al doilea premiu Oscar din carieră, din filmul ”There Will Be Blood”. După ”Gangs of New York / Bandele din New York” şi ”The Age of Innocence / Vîrsta Inocenţei”, ambele în regia lui Martin Scorsese, Daniel Day-Lewis va colabora pentru a treia oară cu Martin Scorsese, în filmul ”Silence”, în care va interpreta rolul unui călugăr iezuit din secolul al XVII-lea. Daniel Day-Lewis joacă şi în musicalul ”Nine”, în regia lui Rob Marshall, care va fi lansat în luna decembrie.

Drama ”Fish Tank”, în regia Andreei Arnold, a primit cele mai multe nominalizări la British Independent Film Awards - opt -, fiind urmată de filmul SF ”Moon”, cu Sam Rockwell în rolul principal, care a fost nominalizat la şapte categorii. Drama ”An Education”, satira lui Armando Iannucci ”In The Loop” şi pelicula ”Nowhere Boy”, o cronică a copilăriei lui John Lennon, au primit fiecare cîte şase nominalizări. Pelicula ”Fish Tank” a fost nominalizată inclusiv la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu şi Cel mai bun regizor. Katie Jarvis, actriţa principală din acest film, în vîrstă de 18 ani, a primit şi ea două nominalizări, la categoria Cea mai bună actriţă şi Cea mai promiţătoare debutantă, pentru rolul Miei, o adolescentă a cărei viaţă este complet tulburată după ce mama ei îşi invită noul iubit să locuiască împreună cu ea. Duncan Jones este un alt cineast care a primit două nominalizări, la categoriile Cel mai bun regizor şi Cel mai bun regizor debutant, pentru filmul ”Moon”. Actorul Sam Rockwell a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor, pentru rolul astronautului care lucrează singur în spaţiu, din acelaşi film ”Moon”. Actriţa Emily Blunt este nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă, pentru rolul din ”Young Victoria”. Va concura la această categorie cu actriţele Katie Jarvis din ”Fish Tank”, Abbie Cornish din ”Bright Star”, Carey Mulligan din ”An Education” şi Sophie Okenodo din ”Skin”. Tom Hardy pentru rolul din ”Bronson”, Aaron Johnson pentru ”Nowhere Boy”, Andy Serkis pentru ”Sex & Drugs & Rock & Roll” şi Peter Capaldi pentru ”In The Loop” sînt actorii care vor concura alături de Sam Rockwell la categoria Cel mai bun actor.

Juriul din acest an îi include pe actorii Idris Elba, Liam Cunningham şi pe regizoarea Sarah Gavron. Cîştigătorii vor fi anunţaţi în timpul unei gale al cărei prezentator principal va fi actorul James Nesbitt, la Londra, pe 6 decembrie.