Daniel Radcliffe a avut nevoie de alcool pentru a-l juca pe Harry Potter

Cunoscutul actor Daniel Radcliffe a mărturisit că a jucat sub influenţa alcoolului, în numeroase scene din celebra serie Harry Potter, artistul luptându-se în acea perioadă cu dependenţa sa de alcool. Dezvăluirile au fost făcute de actor în cadrul unui interviu acordat revistei britanice „Heat”, unde acesta a vorbit despre viciul său. „Pot să spun sincer că nu am băut niciodată în timpul filmărilor la Harry Potter. Veneam beat, dar nu beam acolo. Pot să vă arăt multe scene unde sunt, pur şi simplu, dus. Am o privire pierdută”, a declarat actorul britanic care susţine că problema sa era una cât se poate de gravă.

Daniel Radcliffe, în vârstă de 22 de ani, a dezvălui pentru prima dată că are probleme cu alcoolul într-un interviu acordat în iulie 2011 revistei „GQ” din Marea Britanie. Actorul, care obişnuia să bea în fiecare seară, şi-a depăşit, se pare, problemele şi nu a mai băut alcool din 2010. Daniel Radcliffe a devenit faimos datorită rolului său din Harry Potter, pe care l-a interpretat încă din 2001 şi până în 2011 când ultima parte a seriei, „Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Harry Potter şi Talismanele Morţii, Partea 2”, a apărut pe marile ecrane Artistul britanic poate fi văzut pe marile ecrane în pelicula ”The Woman in Black”, lansată pe marile ecrane din SUA la 3 februarie.