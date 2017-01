Daniel Radcliffe are o nouă iubită

Actorul britanic Daniel Radcliffe a fost surprins la braţ cu o tânără, starul din franciza ”Harry Potter” dând astfel naştere speculaţiilor că s-ar fi despărţit de prietena sa, Rosie Coker. Tânăra misterioasă s-a plimbat la braţ cu Daniel Radcliffe pe străzile cartierului londonez Chelsea. Celebrul actor a luat masa cu tânăra respectivă la Aztec Latin Lounge, un local din cartierul Chelsea. ”Ea a încercat să facă tot posibilul să nu fie văzută cu Daniel, dar probabil a realizat că nu avea de ce să se ascundă. Atunci a ales cealaltă extremă, ţinându-se de braţ cu el şi dând senzaţia că ar fi un cuplu. Daniel a părut cu adevărat relaxat şi fericit alături de ea, e clar că au avut o seară plăcută. Cineva care nu ar fi ştiut că el are o prietenă ar fi crezut că are o întâlnire romantică”, a declarat o sursă pentru tabloidul ”Daily Star”. Daniel Radcliffe a început o relaţie cu asistenta de producţie Rosie Coker, în vara acestui an, dar în ultima lună au apărut zvonuri că cei doi s-ar fi despărţit din pricina faptului că actorul nu este un iubit fidel.