Daniel Radcliffe are o surpriză pentru admiratori

Actorul britanic Daniel Radcliffe, de 24 de ani, crede că scena de sex homosexual pe care o interpretează în ultimul său film, „Kill All Your Darlings”, îi va şoca pe fanii săi. Starul seriei „Harry Potter” se bucură de această perioadă a carierei sale, în care a început să joace în filme independente, cu buget mai mic, dar mai interesante. În filmul „Kill All Your Darlings” interpretează rolul poetului Allen Ginsberg. „M-am simţit ca şi cum aş descoperi noi teritorii. Majoritatea actorilor încep cu filme mici şi apoi, dacă au noroc, primesc un rol important într-o superproducţie. Eu am început exact invers, cu rolul principal în cel mai mare film din lume”, a susţinut acesta. „În consecinţă, nu pot spune că am experienţă în acest gen de proiecte mai mici şi sunt convins că unii vor fi oarecum şocaţi de scenele gay din acest film”, a mai adăugat actorul britanic, precizând însă că scenele nu sunt chiar atât de explicite pe cât s-ar putea aştepta unii. „Scena nu este explicită. De fapt, nu se vede nimic. Intensitatea scenei vine din emoţia cu care este scrisă. Este un moment foarte vulnerabil şi destul de temător. Până la urmă, a ieşit un moment frumos şi tandru”, a mai susţinut Daniel Radcliffe.