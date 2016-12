Daniel Radcliffe este un iubit stângaci

În filme şi-a sărutat fără probleme partenerele, dar în viaţa reală, actorul britanic Daniel Radcliffe recunoaşte că nu este aşa de priceput cum şi-ar dori. În plus, starul din ”Harry Potter” a mărturisit că este norocos că iubita lui, Rosie Coker, are simţul umorului, având în vedere primele lor întâlniri ratate. ”Urăsc să mă întâlnesc, pentru că nu mă pricep la asta. Cu Rosie nu ştiam ce era potrivit, când ar fi trebuit să o sărut. La sfârşitul celei de-a doua întâlniri am încercat să o sărut şi în ultimul moment am avut emoţii şi am sfârşit prin a o săruta pe gât, ceea ce este un loc mult prea intim pentru cea de-a doua întâlnire. După toate acestea, i-am trimis un mesaj spunându-i: ”Îmi pare rău, ceea ce am făcut poate părea foarte neobişnuit pentru tine”. Din fericire, i s-a părut foarte nostim, aşa că am continuat să ieşim”, a declarat starul.