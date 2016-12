Daniel Radcliffe, împotriva sinuciderilor

Starul seriei Harry Potter a realizat un videoclip care are un mesaj cu caracter social şi care face parte dintr-o campanie de prevenire a sinuciderilor în rândul persoanelor homosexuale, bisexuale şi al transsexualilor. Daniel Radcliffe a realizat acest clip cu caracter social pentru The Trevor Project, o organizaţie non-profit din SUA, care a deschis o linie telefonică non-stop în acelaşi scop. Actorul în vârstă de 20 de ani a declarat că el a cunoscut de-a lungul vieţii sale mulţi gay. A mai spus că la şcoală s-a confruntat cu fenomenul homofobiei, care l-a şocat. „Am urât întotdeauna persoanele care nu tolerează bărbaţii gay sau lesbienele sau bisexualii. Acum sunt în norocoasa poziţie de a putea face efectiv ceva în acest sens”, afirmă Daniel Radcliffe. Clipul a fost filmat în biroul Trevor Project de pe Wall Street, New York, şi va fi difuzat începând din această primăvară. Anul trecut, organizaţia a dezvăluit faptul că Daniel Radcliffe a făcut o donaţie importantă în beneficiul său.