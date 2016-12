Daniel Radcliffe joacă într-o nouă piesă pe Broadway, despre intimitate în lumea digitală

Actorul-vedetă din seria filmelor ”Harry Potter” revine pe Broadway cu o piesă de teatru unică, ”Privacy”, despre relația pe care oamenii o au cu lumea digitală și transmiterea datelor personale pe internet, avanpremiera spectacolului având loc pe 5 iulie, la Public Theater din New York. Piesa vine după ultima apariție a lui Daniel Radcliffe în teatru, în ”The Cripple of Inishmaan”, în 2014. Actorul va juca rolul Scriitorului în această piesă în șapte personaje despre modul în care informațiile digitale pe care le lăsăm pe social media pot fi utilizate de Guvern și pot compromite identitățile și securitatea oamenilor.

Piesa este inspirată de controversatul informatician Edward Snowden, care va mai fi subiectul unui film care va fi lansat în viitorul apropiat, intitulat ”Snowden”, cu Joseph Gordon-Levitt în rolul principal. Producția este una unică, pentru că încurajează membrii publicului să-și lase telefoanele cu sunorul pornit, fapt ce promite o experiență interactivă pentru amatorii de teatru. Piesa este scrisă de James Graham, cel care a mai scris cartea-sursă pentru musicalul ”Finding Neverland”, piesa fiind regizată de Josie Rourke și montată la Donmar Warehouse din Londra, în 2014. În ”Privacy” mai joacă actorii De'Adre Aziza, Rachel Dratch, Reg Rogers, Raffi Barsounian și Michael Countryman.

De la ”Harry Potter”, Daniel Radcliffe s-a implicat în mai multe proiecte riscante, care ar putea fi privite ca neconvenționale, cu filme precum ”Horns”, ”Now You See Me 2” și ”Swiss Army Man”.Acesta a mai avut o apariție nud în drama psihologică ”Equus”, căreia i-au urmat piesele ”How to Succeed in Business Without Really Trying” și ”The Cripple of Inishmaan”. Avanpremiera ”Privacy” va avea loc la Public Theater din New York pe 5 iulie 2016 și piesa se va juca între 18 iulie și 7 august. Daniel Radcliffe a devenit celebru după ce a interpretat rolul ucenicului vrăjitor în filmele din seria ”Harry Potter”.