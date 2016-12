Daniel Radcliffe şi-a speriat fanii

Actorul britanic Daniel Radcliffe a băgat spaima în admiratorii săi, la ultima lui apariţie publică. Interpretul popularului personaj Harry Potter a ajuns aproape o apariţie fantomatică, fiind foarte slab şi tras la faţă! Daniel Radcliffe joacă în această perioadă în piesa „The Cripple of Inishmaan”, pusă în scenă la Teatrul West End din Londra. Impresarul său a liniştit apele şi a precizat că Daniel Radcliffe nu este bolnav, ci a intrat foarte bine în rolul Billy the Cripple, un orfan de 17 ani. Piesa scrisă de Martin McDonagh este povestea vieţii grele a adolescentului care are o serie de dizabilităţi, o mână în care nu poate căra nimic şi un picior pe care nu îl poate îndoi. Existenţa băiatului se complică pe măsură ce se îndrăgosteşte de o fată care însă nu are ochi pentru el. Impresarul actorului a subliniat dedicaţia lui Daniel Radcliffe în proiectele în care se implică, rolul său în piesa scrisă de Martin McDonagh fiind, de altfel, evidenţiat pozitiv în toate criticile de specialitate. În plus, nici valul de căldură cu care se confruntă Londra nu pare să îi priască lui Daniel Radcliffe, care s-a plâns că nu se poate odihni bine.

Tânărul actor britanic este foarte ambiţios şi nu precupeţeşte niciun efort pentru a se consacra ca actor complet. După încheierea filmărilor la seria „Harry Potter”, Daniel Radcliffe a optat pentru roluri diametral opuse. În 2007, a apărut nud pe scenă în piesa „Equus”, la Londra şi pe Broadway, la New York, fiind adulat de public şi de criticii de teatru. Apoi, în 2011 a cântat şi a dansat în musicalul „How To Succeed in Business Without Really Trying”, montat tot pe Broadway. Să sperăm însă că Daniel Radcliffe nu va exagera cu pregătirea pentru personajele sale!