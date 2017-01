Daniel Radcliffe, vrăjit de o australiancă

Daniel Radcliffe, actorul care de nouă ani interpretează rolul vrăjitorului Harry Potter, caută o misterioasă tînără din Australia, care l-a vrăjit la o petrecere organizată după o gală de premii şi apoi a dispărut. Daniel Radcliffe, care a început să joace rolul lui Harry Potter în franciza de succes creată de J. K. Rowling pe cînd avea 11 ani, a vorbit adesea despre faptul că îi este foarte greu să-şi găsească o iubită. Însă, publicaţia “Sydney\'s Daily Telegraph” informează că Daniel Radcliffe, în vîrstă de 18 ani, vrea să fie ajutat să dea de urma unei femei pe care a întîlnit-o la un eveniment cinematografic organizat în Australia. “S-a uitat la mine toată noaptea şi cînd am vrut să-i cer numărul, nu am mai găsit-o”, a declarat actorul pentru publicaţia australiană. “Cred că am căutat-o vreo oră pe această fată, ca un idiot trist şi patetic, dar cred că merita să fac asta”, a continuat actorul. “The Daily Telegraph” a început propria investigaţie, cerînd frumoasei domnişoare misterioase să contacteze ziarul.