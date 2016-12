Daniel Radcliffe vrea să studieze arheologia

Vedeta francizei Harry Potter Daniel Radcliffe, în vârstă de 21 de ani, se declară fascinat de arheologie, domeniu pe care ar dori să îl studieze în viitor. Actorul, care a interpretat rolul magicianului Harry Potter în toate cele opt filme ale seriei, a declarat că se bucură că, odată cu finalizarea acestor pelicule, va avea mai mult timp să se dedice pasiunilor sale. „Mă uit la foarte multe emisiuni pe Discovery Channel şi am început să iau în considerare posibilitatea de a mă înscrie la cursuri la fără frecvenţă deoarece sunt din ce în ce mai fascinat de arheologie”, a declarat vedeta. „Oricât de trist sunt să îmi iau la revedere de la Harry, sunt nerăbdător să văd ce îmi pregăteşte viitorul”, a mai spus tânărul actor. La rândul lor, producătorul David Heyman şi regizorul David Yates au confirmat că nu va mai exista încă un film în seria Harry Potter.

Daniel Radcliffe a declarat că fanii săi nu ar trebui să se aştepte să îl vadă implicat în activităţi sportive, unde este „lipsit de speranţă”. „Sunt în formă, pot să alerg şi sunt agil, dar când vine vorba de sport mereu am fost total nepriceput”, a precizat actorul. Daniel Radcliffe a stârnit senzaţie, în urmă cu câţiva ani, când a apărut nud, în rolul Alan Strang din spectacolul de teatru „Equus”, de Peter Shaffer, jucat pe West End la Londra şi pe Broadway la New York. În 2007, Daniel Radcliffe a jucat în lungmetrajul de televiziune „My Boy Jack”, în care a interpretat rolul tragic al fiului în vârstă de 17 ani al scriitorului Rudyard Kipling, trimis pe front în timpul Primului Război Mondial. Daniel Radcliffe va juca din nou pe Broadway, în această vară,într-o nouă versiune a musical-ului din anii 1960 „How To Succeed In Business Without Really Trying”. Interpretează rolul J. Pierrepont Finch, un tânăr spălător de geamuri care urcă în ierarhia companiei pentru care lucrează, cu ajutorul unei cărţi de dezvoltare personală.