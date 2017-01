Daniela Gyorfi are planuri de căsătorie

După ce, ani în şir, a fost pe prima pagină a ziarelor de scandal, Daniela Gyorfi şi-a găsit, în sfîrşit, liniştea. Cîntăreaţa este foarte fericită, alături de prietenul ei, chiar dacă se cunosc doar de două luni. Cei doi îndrăgostiţi locuiesc împreună, atunci cînd este posibil, prietenul Danielei fiind stabilit în Germania, unde este antrenor. Totuşi, întrucît contractul îi expiră în luna iunie, acesta este posibil să revină în România, după spusele cîntăreţei. Daniela este, însă, destul de rezervată în declaraţii. “Nu vreau să spun sau să se ştie mai mult decît trebuie. Am fost căsătorită, iar apoi mi s-au pus în spate o mulţime de relaţii cu diverşi indivizi. Da, am un prieten, locuim împreună, dar atunci cînd este posibil. Eu am concerte, el mai are contractul semnat în Germania, aşa că stăm împreună cînd eu mă pot duce la el sau cînd poate veni el în România", a mărturisit artista.

Deşi este foarte îndrăgostită, Daniela continuă să-şi onoreze invitaţiile la concertele pe care le are de susţinut prin toată ţara. În acelaşi timp, lucrează la un nou album, cu un alt artist, al cărui nume nu l-a putut dezvălui, deocamdată. Materialul discografic cu Liviu Mititelu este deja pe piaţă, la fel ca şi un clip care rulează pe posturile TV de specialitate: "Albumul cu Liviu are succes, deşi a apărut pe piaţă de puţin timp. La fel şi melodia extrasă de pe acesta este difuzată des pe posturile TV", a declarat Daniela.

Pe lîngă o viaţă profesională intensă, artista a mărturisit că este posibil să se căsătorească. "Chiar dacă ne cunoaştem doar de două luni, este posibil ca în toamnă să ne căsătorim. Nu ştim încă o dată exactă a nunţii, dar avem planuri de căsătorie. Sper să meargă bine relaţia, pînă atunci", a concluzionat interpreta.