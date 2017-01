Daniela Hondiu-Poroineanu, pe podium la Openul de sambo al Belarusului

Sportivele române au reușit două clasări pe podium la Campionatul Open de sambo al statului Belarus, desfășurat în weekend, la Minsk. Daniela Poroineanu, fostă Hondiu, sportivă legitimată la CS Farul Constanța și antrenată de Viorel Gîscă, a cucerit medalia de bronz la categoria 56 kg. Pe primul loc s-a clasat Christina Kazanoi (Belarus), care a dispus în finală de compatrioata sa Elizaveta Rasanova, cealaltă medalie de bronz revenind Anei Zalețkaia (Belarus). Bronz a câștigat și Codrina Ionescu, la 60 kg. În finala acestei categorii, rusoaica Anastasia Valova a învins-o pe moldoveanca Ana Repida, iar bronz a mai obținut Arina Pcelnițeva (Rusia).

„Cred că rezultatul meu este destul de bun, mai ales că am pierdut primul meci la diferență mică, în fața viitoarei campioane. E OK pentru primul concurs al sezonului. Meciurile următoare au fost mai bune, pentru am reușit să fac ce mi-a cerut antrenorul și am reușit prestații decente. M-am căsătorit de curând, mi-am schimbat numele, iar un nume nou înseamnă o poveste nouă, ca să spun așa. Am luat karma soțului meu și cred că voi avea mai mult noroc cu acest nou nume”, a declarat Daniela Poroineanu după competiția din capitala Belarusului. Daniela s-a căsătorit cu Giani Poroineanu în septembrie 2015.

