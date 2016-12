Danielle Mitterrand a căzut pe aeroport

Văduva fostului preşedinte francez Francois Mitterrand, Danielle Mitterrand, a fost spitalizată la Paris, după ce s-a împiedicat şi a căzut la aeroportul din Madrid, a anunţat directorul Fundaţiei France Liberte, a cărui preşedintă este aceasta. Danielle Mitterrand, care a căzut luni, când a păşit de pe o scară rulantă de la aeroportul din capitala spaniolă, are un hematom mare la genunchi, a precizat directorul fundaţiei, adăugând că este o minune că n-are o fractură. Danielle Mitterrand ar putea rămâne sub observaţie medicală până joi, la spitalul parizian Georges Pompidou, unde a fost spitalizată. Danielle Mitterrand urma să primească la Madrid un premiu acordat de ONG-ul Save the Children pentru activitatea desfăşurată în favoarea accesului la apa potabilă. Premiul i-a fost decernat în cele din urmă prin ambasada Franţei.