Danii Minogue aşteaptă primul său copil

Sora mai mică a cântăreţei australiene Kylie Minogue a anunţat, miercuri, că este însărcinată cu primul ei copil. Iubitul lui Danii Minogue, care face parte din juriul emisiunii de televiziune X Factor din Marea Britanie, este modelul Kris Smith. Viitorii părinţi au preferat să aştepte mai întâi rezultatul unei ecografii, care a confirmat sarcina de 12 săptămâni a cântăreţei, înainte de a face anunţul oficial. Potrivit purtătorului ei de cuvânt, Danii Minogue a făcut această ecografie la sfârşitul săptămânii trecute şi a primit rezultatul miercuri. Bebeluşul se va naşte în iulie.

Danii Minogue a devenit cunoscută încă de la vârsta de 11 ani, graţie emisiunii de televiziune australiane Young Talent Time. A a jucat apoi în serialul “Home and Away” şi în lungmetrajul “Secrets”. Danii Minogue s-a lansat şi în muzică, albumul ei de debut apărând în 1991. În februarie 2007, Danii Minogue a făcut parte din juriul emisiunii concurs Australia\'s Got Talent, însă popularitatea ei a crescut uimitor în urmă cu un an, după ce a devenit membru al juriului emisiunii de televiziune The X Factor din Marea Britanie, care înregistrează cote de audienţe ridicate.

Danii Minogue are un mariaj la activ, încheiat în 1994, cu actorul Julian McMahon, fiul fostului premier australian William McMahon. În 1999, Dannii Minogue s-a logodit cu pilotul canadian de Formula 1 Jacques Villeneuve, însă cei doi s-au despărţit în acelaşi an. Danii Minogue şi actualul ei iubit, modelul Kris Smith, de 31 de ani, s-au cunoscut în august 2008, la Ibiza.