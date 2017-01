Dannii Minogue are probleme cu tiroida

Cântăreaţa australiană Dannii Minogue se află în vizorul celor care le acuză pe vedete că oferă un exemplu negativ tinerelor fete, slăbind foarte mult în scurt timp. Numai că Dannii Minogue a ţinut să se apere, afirmând că se confruntă cu o problemă de sănătate şi că nu este vorba despre un moft. Aceasta a dezvăluit că a slăbit dramatic în ultima perioadă, din cauza problemelor cu glanda tiroidă. Totul a început după ce cântăreaţa şi judecătoarea de la X Factor a devenit mămică în luna iulie, anul trecut. ”Tiroida m-a împiedicat să lucrez, am avut apendicită. Slăbeam din ce în ce mai mult şi mă stresam pentru că nu ştiam ce este. De obicei te îngraşi, dacă eşti sub o tiroidă neactivă, dar există un procentaj de oameni care, dimpotrivă, slăbesc. Îmi era foarte greu să mă concentrez, nu puteam dormi şi am slăbit. Îmi era greu să îl ridic pe Ethan şi mă gândeam: ”Sunt proaspătă mămică, ştiu că sunt obosită dar oare chiar este atât de dificil?” Când tocmai ai un copil, te gândeşti că oboseala trebuie să fie normală, dar a ajuns la un punct în care îţi spui: ”Asta nu poate să fie normal””, a declarat starul. În prezent, Dannii se tratează şi se poate bucura de toate giumbuşlucurile fiului său.