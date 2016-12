Dannii Minogue vrea să se mărite

Nici Dannii Minogue nu a lăsat să îi scape planurile pentru 2011. Cântăreaţa şi judecătoarea emisiunii X Factor intenţionează să se mărite cu iubitul ei, Kris Smith, înainte de a împlini 40 de ani. Vedeta, care are un băieţel de şase luni, mai vrea şi un copil, dar nu înainte de a-şi oficializa relaţia. ”Dannii are atât de mult de muncă pentru acest an... Lucrează şi la o colecţie de haine şi la un album, a primit şi rolul de judecător în show-ul Australia\'s Got Talent şi va continua şi cu cel din X Factor, aşa că este convinsă că perioada ideală pentru nuntă ar fi aprilie sau mai, înainte de a deveni mult prea ocupată. Îşi doreşte să fie măritată sau să rămână din nou însărcinată până va împlini 40 de ani, în luna octombrie”, a declarat o sursă din anturajul surorii mai mici a lui Kylie Minogue.