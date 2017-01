Danny DeVito, nud într-un show TV

Actorul american, în vârstă de 64 de ani, va apărea nud în episodul de Crăciun al show-ului său TV numit It\'s Always Sunny In Philadelphia. Danny DeVito a dezvăluit că această scenă era una pe care îşi dorea să o filmeze de mult timp. Totuşi, DeVito a recunoscut faptul că este o scenă oarecum ciudată. ”Stăteau toţi acolo, aşa cum nu i-am mai văzut niciodată şi eu umblam ca şi cum aş fi fost un porc uns cu grăsime. Prima dublă a fost puţin ciudată”, a spus el.

Actorul, regizorul şi producătorul Danny DeVito a devenit cunoscut datorită rolului Louie De Palma din serialul de comedie ”Taxi” (1978 - 1983), pentru care a câştigat un premiu Emmy în 1979 şi un Glob de Aur în 1980. DeVito şi soţia sa, actriţa Rhea Perlman, au înfiinţat casa de producţie Jersey Films, care a stat în spatele unor hituri precum ”Pulp Fiction”, ”Garden State” şi ”Freedom Writers”. DeVito a fost nominalizat la Oscar în calitate de producător al filmului ”Erin Brockovich”, în 2001.