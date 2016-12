Danny DeVito şi Rhea Perlman se despart

Actorii americani Danny DeVito, în vârstă de 67 de ani şi Rhea Perlman, de 64 de ani, au decis să pună capăt unei căsnicii de 30 de ani. Cei doi s-au cunoscut în anul 1970, când ea a însoţit un prieten la premiera piesei ”The Shrinking Bride” în care juca Danny DeVito. Au sărbătorit alături de prieteni comuni premiera, iar după două săptămâni s-au mutat împreună. S-au căsătorit însă abia în 1982 şi au împreună trei copii: Lucy, de 29 de ani, Grace, de 27 de ani şi Jacob, de 25 de ani. Semne de întrebare despre mariajul celor doi actori au apărut însă din luna martie, când Danny DeVito s-a limitat să spună despre căsătoria sa că au rezultat trei copii minunaţi şi grozavi. Anterior, celebrul actor spunea că secretul longevităţii relaţiei lor era că amândoi îşi doresc aceleaşi lucruri. ”Dacă vrei să păstrezi relaţia de prietenie trebuie să faci şi multe concesii, pentru a trăi vreme îndelungată împreună”, mai declara Danny DeVito, iar despărţirea lor are aparent legătură cu diferenţe ireconciliabile.

Danny DeVito şi Rhea Perlman au înfiinţat casa de producţie Jersey Films, care a stat în spatele unor hituri precum ”Pulp Fiction”, ”Erin Brockovich”, ”Garden State”, ”Freedom Writers” sau ”Out of Sight”, ceea ce ar putea să le creeze probleme la partaj. Danny DeVito a trecut de câteva ori şi în spatele camerei de filmat, regizând mai multe comedii, printre care ”The War of the Roses / Războiul rozelor” din 1990, pentru care a fost nominalizat la premiul Ursul de Aur, la Festivalul de Film de la Berlin şi ”Throw Momma from the Train / Arunc-o pe mama din tren”. În 2001, Danny DeVito a fost nominalizat la premiile Oscar şi BAFTA, în calitate de producător al filmului ”Erin Brockovich”, iar în 1993 a fost nominalizat din nou la Ursul de Aur, pentru filmul ”Hoffa”. Totodată, a fost nominalizat de cinci ori la premiile Emmy, trofeu pe care l-a câştigat pentru rolul din serialul ”Taxi”, în 1981. Tot de cinci ori a fost nominalizat la premiile Globul de Aur, distincţie cu care a fost recompensat în 1980, pentru rolul din acelaşi serial. În prezent, joacă în sitcom-ul ”It\'s Always Sunny in Philadelphia”.

Rhea Perlman a devenit celebră pentru rolul Carla Tortelli din sitcom-ul ”Cheers”, pentru care a câştigat patru premii Emmy. Pentru acelaşi rol a mai fost nominalizată la Globul de Aur, între anii 1985 - 1992. Este şi autoarea unei serii de cărţi ilustrate pentru copii, care s-a bucurat de un imens succes, ”Otto Undercover”, ce cuprinde şase volume.