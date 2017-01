Dans pe tocuri pentru un... posterior de vis!

Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că tocurile și o lumină favorabilă au făcut ca posteriorul ei să fie una din părțile sale anatomice cele mai admirate, potrivit unui articol apărut în ziarul britanic ”Mail on Sunday”. Într-un interviu acordat acestui ziar, vedeta pop australiană a mărturisit cu mult simț al umorului că celebrul său posterior a devenit aproape o... entitate aparte. ”Uneori mă gândesc că are o formă foarte reușită datorită faptului că mi-am petrecut o parte din viață dansând pe tocuri”, spune artista care are în spate aproape 30 de ani de carieră.