17:51:04 / 05 August 2014

„Dans Romania Open”, la Năvodari

Am trecut, intamplator, prin tabara de la Navodari si am vazut ca in teatrul de vara era zarva mare. Copii mici si mari, costumati si emotionati asteptau sa evolueze pe scena. Am intrat si eu impreuna cu inca trei prieteni (turisti pe litoral) si am urmarit spectacolul. Vreau sa spun ca nu m-am asteptat la o asa de buna organizare, avand in vedere conditiile si la un asemenea spectacol oferit de niste copii. FELICITARI TUTURO PARTICIPANTILOR ! Avem copii minunati!