Dansatorii de la „Rhythm of the Dance” i-au fascinat pe constănţeni

Ritmurile muzicale irlandeze au fost la loc de cinste la malul mării, sâmbătă seară, la Casa de Cultură a Sindicatelor, care a găzduit, pentru al doilea an consecutiv, echipa Companiei Naţionale de Dansuri a Irlandei „Rhythm of the Dance”. Irlandezii au reprezentat senzaţia serii la Constanţa, o seară abundentă în evenimente de divertisment, din rândul cărora s-a remarcat, cu siguranţă, show-ul oferit de nordici. Deşi biletele nu au fost tocmai la... promoţie - preţul lor a fost de 100 de lei, 150 de lei, respectiv 200 de lei, spectacolul a fost susţinut cu casa închisă.

APLAUZE „ÎN VALURI” PENTRU CEI MAI RAPIZI PAŞI DE DANS Dansatorii irlandezi au fost prezenţi pe aceeaşi scenă şi în 2011, însă show-ul din acest an a fost unul nou, realizat de acelaşi producător Kieran Cavanagh, creatorul ambelor spectacole. Ca şi atunci, publicul din sală a fost transpus într-o lume mistică, lăsându-se cuprins de poveşti muzicale ilustrate prin dans. Ritmurile celtice tradiţionale s-au îmbinat cu ritmuri moderne, iar dansurile au cristalizat o atmosferă unică, hipnotizantă şi încântătoare. Costumele viu colorate, aşa cum erau cele purtate de celţi, dar şi cele de acum un secol, notorii prin rândul imigranţilor irlandezi din America, alături de paşii rapizi care răsunau pe scenă odată cu muzica „au furat” priviri şi ropote de aplauze. Muzica a fost realizată de instrumentişti care şi-au demonstrat talentul şi experienţa la vioară, clarinet, acordeon şi chitară, însă instrumentele vedetă au fost, categoric, tobele celtice.

Compoziţia muzicală a spectacolului a fost realizată de Carl Hession, iar pe scenă, între demonstraţiile de dans, trecerea dintre poveşti a fost realizată de doi tenori. Ritmurile de dans au alternat între forţă şi sensibilitate, devenind uneori ameţitoare datorită mişcărilor foarte rapide ale picioarelor dansatorilor. Nu au lipsit nici strigătele şi chiotele specifice folclorului din Insulă, asigurându-se astfel un spectacol autentic.

MIŞCĂRI SPECTACULOASE Constănţenii care au urmărit spectacolul irlandezilor nu au avut cum să nu remarce tinereţea dansatorilor, care, în ciuda acestui fapt, au dat dovadă de un profesionalism desăvârşit, prin mişcări spectaculoase, exacte şi armonioase. Spectacolul a început la ora 19.30, cu o punctualitate aproape britanică, a fost structurat pe două părţi şi a durat două ceasuri. La sfârşitul acestuia, artiştii irlandezi s-au grăbit să plece pentru a ajunge la Bucureşti. Câţiva dansatori din echipă au declarat, în limba engleză, că s-au simţit excelent în faţa publicului român. Ei au mărturisit că nu prea au avut probleme din cauza zăpezilor din ţară, deplasându-se pe teritoriul ţării atât cu autobuzul, cât şi cu avionul. De asemenea, dansatorii au spus că îşi doresc să revină la Constanţa, cât mai curând, cu un nou spectacol.

Echipa Companiei Naţionale de Dansuri a Irlandei „Rhythm of the Dance” s-a aflat în turneu în România, susţinând, săptămâna trecută, reprezentaţii la Ploieşti, Bacău, Piatra Neamţ şi Suceava. Turneul s-a încheiat aseară, printr-o reprezentaţie la Sala Palatului din Capitală.