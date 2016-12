Dansatorul american Cliff McGhee vine la Constanța

Pe final de an, un oaspete de peste Ocean care dansează pe cele mai importante scene moderne ale lumii vine la Constanța. Este vorba despre celebrul dansator și coregraf Cliff McGhee din Los Angeles, care lucrează cu vedete internaționale precum Ne-yo, Usher sau Janet Jackson. Acesta va participa la un workshop de dansuri moderne care se va desfășura pe 28 decembrie, de la ora 16.00, la hotelul Ibis. Prețul unui bilet de participare este de 100 de lei. La eveniment vor participa și dansatorii români Freek și Fofo, recunoscuți pentru colaborările live cu artiști precum Alex Velea, Antonia sau Smiley.

Cliff McGhee este un dansator de culoare care locuiește în Los Angeles, California. El este originar din St. Louis, unde a dezvoltat cercetarea sa în stilul Hip-Hop. Datorită tranziției sale spre Los Angeles, a avut șansa să lucreze cu artiști de top din industrie, inclusiv Janet Jackson, Beyonce, Christina Aguilera, Usher, Ne-Yo, B2K, Jessica Simpson și Missy Elliot. De asemenea, a participat la multe show-uri televizate de succes, cum ar fi „Dancing with the Stars” sau filmele „Clockstoppers” și „Malibu’s Most Wanted”.