Dansuri topless şi „dezlegare la bere”, de Ziua Bărbatului

Ideea sărbătoririi, pe 5 mai, a Zilei Bărbatului în România, lansată în urmă cu cinci ani de către un important producător de bere românească, „prinde” teren şi este marcată, în fiecare an, printr-o serie de evenimente incitante, dedicate domnilor. Sâmbătă seară, în clubul Jezoo din staţiunea Mamaia, a avut loc o petrecere de Ziua Bărbatului, care a culminat cu dansuri provocatoare şi o reprezentaţie... topless. Pentru că data de 5 mai reprezintă şi Ziua Naţională a Mexicului, ofertele pentru consum de tequilla au reprezentat încă o atracţie a acestei petreceri.

ATMOSFERĂ „PE CINSTE” Din... „programul” party-ului nu au lipsit shot-urile şi halbele care s-au golit pe parcursul întregii nopţi. Fie că au preferat să fie eleganţi de „ziua lor”, fie că au adoptat ţinute mai lejere, sport, domnii prezenţi la acest eveniment au profitat din plin pentru a-şi manifesta amabilitatea şi respectul unii faţă de ceilalţi, dansând şi ciocnind paharele unii cu alţii sau făcându-şi diverse urări. Mulţi dintre ei, totuşi, s-au comportat ca într-o seară obişnuită de club, deşi, în mod evident, iniţiativa Zilei Bărbatului a părut să le fie pe plac.

„E super în seara aceasta (n.r. sâmbătă) şi, cu riscul de a părea egoist, mi-aş mai dori astfel de petreceri speciale pentru noi, băieţii, şi cu alte ocazii... Aş vrea să se organizeze şi la noi, ca în America, seri speciale de genul „Men’s Night Out”, a declarat un petrecăreţ constănţean în vârstă de 29 de ani, Daniel Dinu.

Printre cei puşi pe distracţie nu s-au aflat, însă, doar constănţeni - fetele din club fiind „cu ochii” pe câţiva gentlemeni „de culoare -, ci şi câţiva turişti. „Deşi am muncit de 1 Mai, am plecat spre mare a doua zi, cu trei prieteni, ca să profităm de vremea frumoasă şi să ne plimbăm. E frumos la mare şi este bine că am „prins” şi un astfel de eveniment, care, personal, îmi place”, a declarat un tânăr din Piteşti, Ştefan Mirescu.

PETRECERE DE ZIUA BĂRBATULUI CU MULTE... FETE Bărbaţii au petrecut destul de cumpătat şi civilizat, în ciuda ofertelor de nerefuzat pentru consumul diverselor licori. Dacă, de 8 Martie, doamnele şi domnişoarele obişnuiesc să participe la petreceri cu stripperi, neînsoţite de persoane de sex masculin, domnii au petrecut până dimineaţă în compania fetelor frumoase, care s-au distrat la petrecerea special organizată pentru ei. Ba mai mult, fetele s-au simţit în largul lor şi au dansat cu poftă, încercând să-i atragă astfel pe băieţi la distracţie, deoarece atenţia lor a fost captată de ofertele de la bar şi spectacolul animatoarelor sexy.

După ora 1.00, şi-a făcut apariţia în club şi o mireasă, însă camerele de filmat ale mai multor telefoane s-au... „sincronizat” către scenă în momentul în care o dansatoare blondă şi sexy „şi-a scăpat” pe jos piesa de lenjerie, pentru a începe reprezentaţia topless. Momentul a desfătat privirile numeroşilor petrecăreţi, care au dansat zâmbind complice, chiar şi domnişoarele privind cu admiraţie la formele apetisante ale dansatoarei şi mişcările dinamice de pe scenă.