Danube Delta Rally® 2017 – pasiune dincolo de disconfortul termic

La această oră, încă se desfășoară ultimele probe în raliul Deltei Dunării la Tulcea.

Canicula nu i-a împiedicat pe pasionații auto să participe la eveniment.

Alexandru Pitigoi conduce în clasamentul Danube Delta Rally, după primele trei probe ale întrecerii, cu un avans consistent, de 41 de secunde în fața lui Vali Porcișteanu.

Poziția a treia este ocupată de Sebastian Barbu, cel care aleargă cu un Ford Fiesta R5. Debutul de raliu nu a fost lipsit de probleme, cele peste 35 de grade din atmosferă resimțindu-se la motorul masinii sale, al carui calculator a inregistrat o sumedenie de erori electronice. „O zi interesantă, însa care a început cu mici probleme tehnice pentru noi a spus Barbu. Mașina se supraîncălzește și apar tot felul de erori, iar pe prima proba motorul s-a oprit și am pierdut mai bine de 20 de secunde până am reușit să repornim. Pe parcurs problema pare că s-a rezolvat și am început sa recuperăm, am ajuns cu bine.

Mașinile istorice, care se întrec la regularitate, au avut astăzi acelasi parcurs cu cele moderne, de competitive